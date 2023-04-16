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Купить квартиру с видом на море в Умаг, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 81 м²
€ 309,548
Особый случай !!! Новое здание, 3 км от Умага и всего в нескольких метрах от моря !!!!Всего …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на третьем этаже с видом на море…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
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