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Купить дом с видом на море в Трогир, Хорватия

11 объектов найдено
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Дом 19 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,280,000
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной  приморской дере…
Вилла 7 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается отличный новый дом, расположенный в тихой бухте в небольшом прибрежном городке нед…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!  Мы являемся посредником в продаже фантастической ново…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
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