Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Хорватии
Город Пула
1
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 517,790
Дони Град, Медуличева Резиденция Медулича в утонченном виде представляет собой реинтерпрета…
Дом 4 комнаты
Seget Vranjica, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
192 м²
€ 950,000
Сегет, Сегет Враница, строящаяся вилла площадью 192 м2 на трех этажах на участке 537 м2. По…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 6
€ 189,000
I23731 Лерке Шрам
Дом 6 комнат
Kastel Novi, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
268 м²
€ 240,000
Каштела, Каштел Лукшич Парный дом 268 м2 на двух этажах на участке 334 м2 постройки 1970-х …
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
8 Количество комнат
234 м²
€ 420,000
Отдельный дом с видом на море, 234,48 м2, центр Водице Жилой дом расположен в центре Водице …
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
99 м²
2/5 Этаж
€ 445,500
I23975 Kranjčevićeva
Квартира 3 комнаты
Пореч, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/1 Этаж
€ 193,649
Трехкомнатная квартира, центр Порека, 77,46 м2 Квартира расположена на 1 этаже здания, распо…
Вилла 4 спальни
Dubrovacko-Neretvanska, Хорватия
4 ванных комнат
396 м²
€ 800,000
Расположение: Млини, Дубровник Интерьер: 396м2 Площадь участка: 811 м2. 12 км от старого гор…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
415 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
I23092
Дом 4 комнаты
Kastel Gomilica, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
270 м²
Цена по запросу
Кастела, Кастель Камбеловац, особняк и подсобные помещения ок. 270 м2, все на участке 2642 м…
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,237,088
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
6 ванных комнат
297 м²
€ 1,778,619
Продается новая роскошная вилла и апартаменты в новом 5-звездочном курорте в Умаге, Истрия, …
Параметры недвижимости в Хорватии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты