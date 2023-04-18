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Купить вилла в Town of Rab, Хорватия

Раб
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kampor, Хорватия
5 ванных комнат 200 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…

Параметры недвижимости в Town of Rab, Хорватия

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