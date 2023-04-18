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Купить квартиру в Паг, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 300,000
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 67 m2, on the ground floor …
Квартира 2 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 163,240
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
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