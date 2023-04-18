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Купить недвижимость в Паг, Хорватия

3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 300,000
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 67 m2, on the ground floor …
Квартира 2 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 163,240
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
Дом 17 комнатв Паг, Хорватия
Дом 17 комнат
Паг, Хорватия
17 Количество комнат 1 ванных комнат 506 м²
€ 990,000
Well-established apartment building with restaurant, 1st row to the sea, Pag, center On the …
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