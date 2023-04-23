Дом 4 комнаты Slatina Pokupska, Хорватия 4 Количество комнат 167 м² Количество этажей 2

€ 132,000

ПРОДАЖА, ДОМ, ПокупскоДва дома в дуплексе на реке Купа. Окруженный лесом и зеленью с собстве…