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Жильё в Town of Glina, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Slatina Pokupska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Slatina Pokupska, Хорватия
4 Количество комнат 167 м² Количество этажей 2
€ 132,000
ПРОДАЖА, ДОМ, ПокупскоДва дома в дуплексе на реке Купа. Окруженный лесом и зеленью с собстве…

Параметры недвижимости в Town of Glina, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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