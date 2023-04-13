Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Купить недвижимость с бассейном в Хорватии
квартиры
832
дома
1059
Очистить
66 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,250,000
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
152 м²
€ 350,000
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
2 ванных комнат
240 м²
€ 480,000
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
3 ванных комнат
210 м²
€ 500,000
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
2 ванных комнат
168 м²
€ 460,000
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат
307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
4 ванных комнат
220 м²
€ 650,000
Недвижимость с двумя домами полностью отремонтирована в 2020 году. Главный дом состоит из…
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат
225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат
440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5 ванных комнат
350 м²
€ 1,600,000
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
100 м²
€ 472,068
Эксклюзивная продажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
109 м²
€ 511,219
Эксклюзивная распродажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
78 м²
€ 320,251
Эксклюзивная продажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 465,000
Между Поречем и Ровинем, в небольшой истрийской деревне, находится этот подлинный, отремонти…
Дом 4 спальни
Kadumi, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Истрийская каменная вилла с бассейном на продажу, построена в 1930 году, но полностью отремо…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
250 м²
€ 599,000
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
300 м²
€ 590,000
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат
150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат
180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
181 м²
€ 570,000
Дом с бассейном расположен в просторном саду 990 м2. Дом расположен на двух этажах, общей пл…
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Регионы с недвижимостью на продажу
Велика-Горица
Opcina Orebic
Opcina Postira
Шибеник
Opcina Selca
Самобор
Grad Crikvenica
Цриквеница
Опатия
Опатия
Grad Sveta Nedelja
Grad Makarska
Grad Vis
Opcina Milna
Макарска
Grad Hvar
Opcina Bol
Municipality of Rugvica
Opcina Blato
Opcina Primosten
Параметры недвижимости в Хорватии
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты