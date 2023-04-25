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Виллы с видом на море в Супетар, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Вилла 3 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,750,000
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
Вилла 6 спален в Супетар, Хорватия
Вилла 6 спален
Супетар, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
Вилла 4 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
Вилла 3 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
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