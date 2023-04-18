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Купить дом в Стариград, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Стариград, Хорватия
Дом 4 комнаты
Стариград, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 189 м²
€ 495,000
Хвар, Стари Град, жилой дом на двух этажах, площадь в плане 129м2, жилая площадь с террасами…
Дом 5 комнатв Стариград, Хорватия
Дом 5 комнат
Стариград, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 499,000
Old TownWe are selling a family house in Stari Grad on Hvar. The house has five bedrooms, th…
Дом 3 комнатыв Стариград, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стариград, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м²
€ 499,000
Хвар, Стари Град, таунхаус ок. 177 м2, на трех этажах (цокольный, первый, второй этажи). П…
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