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Виллы с видом на горы в Сплит, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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