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Купить недвижимость с видом на море в Сплит, Хорватия

8 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Вилла 7 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,300,000
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается новая вилла современной архитектуры, расположенная недалеко от Сплита.  Вилла…
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается недавно построенная вилла с четырьмя этажами и бассейном, расположенная в приусаде…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
We mediate in sale of luxurious villa under construction, situated close to Split. It's …

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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