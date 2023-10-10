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Дома с видом на море в Сплит, Хорватия

виллы
11
5 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Хорошо зарекомендовавший себя отель типа "постель и завтрак" в Вароше, в пяти минутах ходьбы…
€850,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
€4,30 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We mediate in sale of luxurious villa under construction, located close to Split. It's locat…
€1,55 млн

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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