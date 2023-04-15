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Купить квартиру с видом на море в Сплит, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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