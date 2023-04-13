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Купить недвижимость с видом на горы в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Opcina Postira
15
Opcina Selca
14
Grad Makarska
10
Grad Vis
10
Opcina Milna
10
Макарска
10
Grad Hvar
9
Opcina Bol
9
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10 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 9 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная  всего в 10 км от Сп…
Дом 9 спаленв Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Дом 3 спальнив Nerezisca, Хорватия
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…
Вилла 5 спаленв Postira, Хорватия
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Дом 6 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
Продается роскошная просторная вилла с видом на море, расположенная на склоне холма в пригор…
Вилла 4 спальнив Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Пентхаус 3 спальнив Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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