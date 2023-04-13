Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Особняки
Купить особняк с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Opcina Sutivan
1
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
Количество этажей 2
€ 308,841
I23213 Vitezićeva
Дом 4 комнаты
Стариград, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
189 м²
€ 495,000
Хвар, Стари Град, жилой дом на двух этажах, площадь в плане 129м2, жилая площадь с террасами…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 373,065
Черномерец, Прилаз Барун Филипович Шикарная четырехкомнатная квартира общей площадью 93,50 …
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
Количество этажей 3
€ 230,000
I2289
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат
440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 215,000
I25032 Вукович
Дом
Vucevica, Хорватия
187 м²
€ 269,000
Дом с гаражом возле набережной 187 м2, Кастель Гомилица, Кастела Дом расположен в Кастель Го…
Дом 11 комнат
Загреб, Хорватия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
467 м²
€ 700,000
Maksimir, Дом, построенный в 1990-х годах, общей площадью 467 м2 на участке 850 м2. Дом со…
Дом 4 комнаты
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат
252 м²
Цена по запросу
КОРКУЛА, ВЕЛА ЛУКА, ЦЕНТР, дом 252м2 на 3 этажах с офисными помещениями на первом этаже. На …
Вилла 3 спальни
Задар, Хорватия
4 ванных комнат
258 м²
€ 890,000
Расположение: Задар регион Построен: 2019 Интерьер: 258м2 Размер участка: 10266m2 Спальни: 3…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
71 м²
€ 206,106
Роскошная недвижимость Истрия Фаркас продает исключительно дуплекс на гольф-курорте Кемпинск…
Вилла 4 спальни
Kolocep, Хорватия
31 ванных комнат
300 м²
€ 618,000
Расположение: Дубровник Построен: 2011 Аэропорт: 2 км Море: 3 км Центр города: 28 км Полы: 2…
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты