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Купить особняк в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Opcina Sutivan
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1 объект найдено
Особняк 8 спаленв Sutivan, Хорватия
Особняк 8 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,800,000
Продается уникальная просторная недвижимость, расположенная недалеко от тихой рыбацкой дерев…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
недорогая
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