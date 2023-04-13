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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Дома
Купить дом с видом на горы в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Opcina Selca
14
Opcina Postira
11
Grad Vis
10
Grad Makarska
9
Макарска
9
Grad Hvar
8
Opcina Bol
8
Opcina Podstrana
7
Вис
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Хвар
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Opcina Nerezisca
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община Клис
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Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная всего в 10 км от Сп…
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,500,000
Продается роскошная просторная вилла с видом на море, расположенная на склоне холма в пригор…
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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с бассейном
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