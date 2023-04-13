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Купить дом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Opcina Podstrana
7
Вис
7
Хвар
6
Opcina Nerezisca
5
община Клис
5
Opcina Dugi Rat
4
Омиш
4
Grad Stari Grad
3
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353 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Murvica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 250,000
Брач, южная сторона, 2 дома, 1-я линия от моря в красивой бухте на южной стороне острова Бра…
Дом 4 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Дом 5 комнатв Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 277 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
Дом 5 комнатв Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 277 м² Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 7 комнатв Milna, Хорватия
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 324 м²
€ 570,000
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
Дом 8 комнатв Синь, Хорватия
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
Дом 3 комнатыв Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 3 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Дом 1 комнатав Drvenik Veliki, Хорватия
Дом 1 комната
Drvenik Veliki, Хорватия
1 Количество комнат 115 м²
€ 37,000
Трогир, Дрвеник Велики, два ветхих дома 90м2 и 25м2. Дома расположены на западной стороне о…
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Дом 18 комнатв Vinisce, Хорватия
Дом 18 комнат
Vinisce, Хорватия
18 Количество комнат 7 ванных комнат 570 м²
€ 1,200,000
Мария, Винишче, отдельно стоящий дом 570 м2, с 6 жилыми единицами, на участке 1584 м2. Прода…
Дом 8 комнатв Sumartin, Хорватия
Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Дом 6 комнатв Писак, Хорватия
Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 650,000
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
Вилла 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 12 комнатв Marina, Хорватия
Дом 12 комнат
Marina, Хорватия
12 Количество комнат 407 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
Дизайнерская вилла 1-го ряда к морю, 407 м2, Марина возле Трогира Прямо у моря есть уникальн…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
Дом 9 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
Дом 9 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 3 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
Дом 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 620,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом &…
Дом 10 спаленв Супетар, Хорватия
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Дом 8 спаленв Borak, Хорватия
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 6 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
Вилла 9 спаленв Bol, Хорватия
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спаленв Bol, Хорватия
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Дом 8 спаленв Postira, Хорватия
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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