Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Дома
Купить дом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Opcina Podstrana
7
Вис
7
Хвар
6
Opcina Nerezisca
5
община Клис
5
Opcina Dugi Rat
4
Омиш
4
Grad Stari Grad
3
Стариград
3
Grad Komiza
2
Opcina Baska Voda
2
Комижа
2
Grad Sinj
1
Grad Vrlika
1
Opcina Gradac
1
Opcina Pucisca
1
Opcina Sestanovac
1
Opcina Trilj
1
Opcina Zadvarje
1
община Лечевица
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
353 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 250,000
Брач, южная сторона, 2 дома, 1-я линия от моря в красивой бухте на южной стороне острова Бра…
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
324 м²
€ 570,000
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Дом 1 комната
Drvenik Veliki, Хорватия
1 Количество комнат
115 м²
€ 37,000
Трогир, Дрвеник Велики, два ветхих дома 90м2 и 25м2. Дома расположены на западной стороне о…
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Дом 18 комнат
Vinisce, Хорватия
18 Количество комнат
7 ванных комнат
570 м²
€ 1,200,000
Мария, Винишче, отдельно стоящий дом 570 м2, с 6 жилыми единицами, на участке 1584 м2. Прода…
Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 650,000
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 12 комнат
Marina, Хорватия
12 Количество комнат
407 м²
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Дизайнерская вилла 1-го ряда к морю, 407 м2, Марина возле Трогира Прямо у моря есть уникальн…
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
Дом 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 790,000
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом &…
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
12
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты