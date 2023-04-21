Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Кондоминиумы
Кондо с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/2 Этаж
€ 179,401
I24903 Kobiljačka
Дом 10 комнат
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
400 м²
€ 590,000
Рогозница, жилой дом 400 м2, на участке 320 м2, с 5 квартирами, 1-й ряд от моря. Дом располо…
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 ванных комнат
500 м²
€ 3,600,000
Золотая долина Дубровника, Konavle - небольшой регион с характерной природой, скалистым побе…
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 140,000
Trogir, old stone house for renovation in a row, net area of 66 m2, on three floors. EXCL…
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
2 ванных комнат
240 м²
€ 480,000
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…
Квартира 35 комнат
Загреб, Хорватия
35 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 333,000
Donji grad, ul. kneza Mutimira Отличная гражданская квартира площадью 130м2 на 1 этаже зда…
Дом 10 комнат
Vinisce, Хорватия
10 Количество комнат
628 м²
€ 790,000
Марина, Люблева бухта , особняк 628 м2 на 5 этажах, на участке 568 м2. Он состоит из 6 квар…
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,151,590
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
123 м²
2/2 Этаж
€ 712,240
New construction in Dramalj (Kačjak), 2nd row to the sea, penthouse The Kačjak project is lo…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
2/2 Этаж
€ 102,999
I25127 Galovići
Дом 14 комнат
Макарска, Хорватия
14 Количество комнат
9 ванных комнат
550 м²
€ 1,277,000
Макарска, центр, мы продаем дом площадью 244м2 на участке 482м2, с эскизным проектом на стро…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3/5 Этаж
€ 159,764
I25495 Pavlenski put
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты