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Кондо в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Кондо 2 спальни в Kastel Gomilica, Хорватия
Кондо 2 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
1 ванных комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 180,000
Dvosoban stan ukupne površine 64,09 m2 od čega je korisna stambena površina 57…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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