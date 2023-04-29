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Квартиры в Солин, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Солин, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 175,000
Сплит, Брда, двухкомнатная квартира 55 м2 на 4/4 этаже жилого дома без лифта, ориентация на …
Квартира 1 комната в Солин, Хорватия
Квартира 1 комната
Солин, Хорватия
1 Количество комнат 49 м²
€ 130,000
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
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