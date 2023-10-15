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Дома в Скрадин, Хорватия

1 объект найдено
Дом 13 спален в Lozovac, Хорватия
Дом 13 спален
Lozovac, Хорватия
Комнаты 13
Площадь 812 м²
Количество этажей 4
Скрадин, аутентичный каменный отель, расположенный всего в 40 метрах от побережья, общей пло…
€2,84 млн
Realting.com
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