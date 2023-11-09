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Жильё в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение в Hrtic, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Hrtic, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
I26633 Hrtić
€125,000
Дом с Ownership document в Lekenik, Хорватия
Дом с Ownership document
Lekenik, Хорватия
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продажа, Дом с Коммерческим Пространством, Лекеник, 52м2, квартира.Очаровательный дом с дело…
€160,000
Дом 6 комнат с Spalni в Velika Ludina, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
Velika Ludina, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Velika Ludina Красивый семейный особняк с бассейном 180 м2 на участке 1000 м2 постройки 197…
€185,000

Параметры недвижимости в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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