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Купить недвижимость в Синь, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнатв Синь, Хорватия
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
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