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Купить вилла в Шибеник, Хорватия

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7 объектов найдено
Вилла 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 995,000
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,460,000
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
Вилла 10 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален
Шибеник, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,950,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
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