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Купить недвижимость с видом на горы в Шибеник, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Realting.com
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