Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Шибенско-Книнская жупания
Grad Sibenik
Шибеник
Особняки
Купить особняк с видом на море в Шибеник, Хорватия
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
54 м²
€ 220,000
I18093 Матошева
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
1 000 м²
Цена по запросу
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 7
€ 300,207
I24145 Прилаз баруна Филиповича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 808,747
Дони Град, Петриньска Шикарная трехкомнатная квартира площадью 101,22 м2 на 3 этаже нового …
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 350,734
Дони Град, Медуличева Резиденция Медулича в утонченном виде представляет собой реинтерпрета…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
208 м²
€ 530,000
I21878
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 460,000
Шикарная четырехкомнатная квартира 108,8 м2 на 4 этаже в доме 1929 года постройки. В здании…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 480,937
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 313,226
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment C, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
I24249 Ulica Kaktusa
Дом 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат
180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
Дом 2 комнаты
Zatoglav, Хорватия
2 Количество комнат
106 м²
€ 300,000
Рогозница, Дворница, недостроенный особняк ок. 106 м2 на двух этажах на участке 197 м2. Дом…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты