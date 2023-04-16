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Купить дом с видом на море в Шибеник, Хорватия

9 объектов найдено
Вилла 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Дом 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,380,000
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
Дом 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Дом 8 спаленв Шибеник, Хорватия
Дом 8 спален
Шибеник, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается красивый гостевой дом площадью 385 м2 с 5 апартаментами, расположенный в привлекат…
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 995,000
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,460,000
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
Вилла 10 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален
Шибеник, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,950,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
Вилла 4 спальнив Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
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