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Купить квартиру в Шибеник, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 9/13 Этаж
€ 150,000
Квартира 3 спальни, 80м2, Шубичевац, Шибеник Трехкомнатные апартаменты площадью 80,22 м2 сос…
Квартира 2 комнатыв Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
Квартира Балдекин, 2 спальни, 47,45 м2 Квартира площадью 47,45 м2 в тихом месте рядом со все…
Квартира 4 комнатыв Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 580,000
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
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