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Жильё с видом на горы в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Opcina Rogoznica
37
Grad Sibenik
21
Шибеник
15
Grad Vodice
8
Opcina Primosten
7
Водице
7
Grad Drnis
1
Grad Knin
1
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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Дом 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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