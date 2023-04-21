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Особняки в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
1
Шибеник
1
Особняк В архив
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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
недорогая
элитная
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