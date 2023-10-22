ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Sesvete
Таунхаусы
Таунхаусы в Sesvete, Хорватия
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 10 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Ровинь, Хорватия
10
317 м²
2
Бизнес-жилой дом в самом сердце Ровиня Бизнес-жилой дом с внутренним двором расположен всего…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
4
1
101 м²
1/3
I25182 Dešćevec
€222,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
3
144 м²
99
Муртер – современный жилой дом, спроектированный по современным строительным стандартам, сос…
€595,144
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Фажана, Хорватия
4
242 м²
2
Предлагаем дом со сказочным садом, расположенный в небольшом и тихом жилом районе, предлагаю…
€942,311
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ракаль, Хорватия
3
4
220 м²
2
Rakalj is a small town on the west coast of the Bay of Raska on the southeast coast of Istri…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Monterol, Хорватия
3
190 м²
Истрия, Умаг, продается полностью отремонтированный дом 190 м2 всего в 100 м от моря и пляжа…
€545,549
Рекомендовать
Дом 16 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Грабовац, Хорватия
16
1 100 м²
2
I26534 Brajdić selo
€490,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Врбоска, Хорватия
1
55 м²
1
В Елсе на Хваре, на земельном участке площадью 7000 м2, строится поселок из 12 роскошных гор…
€307,491
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
4
1
89 м²
3
I26109 Любийская улица
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
1
77 м²
I13071 Чорчичева Код Петриньске
€260,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
9
5
4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€754,395
Рекомендовать
Дом с подведенным электричеством, с bus, с чердаком
Загреб, Хорватия
150 м²
2
I24024 Talani
€210,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL