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Дома в Sesvete, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 6 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
€ 190,000
Дом 2 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
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