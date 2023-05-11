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Квартиры в Sesvete, Хорватия

Квартира В архив
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15 объектов найдено
Квартира 1 ванная в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 1 ванная
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/3
€ 94,500
Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
€ 145,000
Квартира 2 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
€ 80,000
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
€ 261,299
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
€ 232,048
Квартира 5 комнат в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
€ 290,000
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€ 250,701
Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
€ 179,401
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
€ 232,301
Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
€ 150,000
Квартира 2 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
€ 152,840
Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
€ 152,715
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
€ 190,775
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 218,405
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