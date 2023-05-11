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Realting.com
Хорватия
Sesvete
Жильё в Sesvete, Хорватия
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17 объектов найдено
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Квартира 1 ванная
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
1
42 м²
2/3
€ 94,500
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
68 м²
1/4
€ 145,000
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2
1
51 м²
2/2
€ 80,000
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
134 м²
2
€ 261,299
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
119 м²
1/2
€ 232,048
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
5
142 м²
5/5
€ 290,000
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
109 м²
2
€ 250,701
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
78 м²
2/2
€ 179,401
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
101 м²
1/2
€ 232,301
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
146 м²
1/2
€ 150,000
Дом 6 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
6
306 м²
2
€ 190,000
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2
1
66 м²
2
€ 90,000
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
73 м²
1/2
€ 152,840
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
73 м²
1/2
€ 152,715
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
105 м²
2
€ 218,405
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
91 м²
1/2
€ 190,775
Дом 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2
1
112 м²
2
€ 179,000
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