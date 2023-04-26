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Дома в Сень, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Сень, Хорватия
Дом 6 комнат
Сень, Хорватия
6 Количество комнат 303 м² Количество этажей 2
€ 499,000
Семейный дом с бизнес-помещениями, терраса, 302,74 м2, Сень В Сени, недалеко от центра, нахо…
Дом 4 комнаты в Vratarusa, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vratarusa, Хорватия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
Дом 1 комната в Сень, Хорватия
Дом 1 комната
Сень, Хорватия
1 Количество комнат 656 м²
Цена по запросу
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
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