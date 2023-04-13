Купить недвижимость с видом на море в Хорватии

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Хорватия
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Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 790,000
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом &…
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,380,000
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
Дом 6 спален
Duboka, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 595,000
Продаются два полностью обновленных каменных дома, расположенных на ухоженном участке со сре…
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,280,000
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
10 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 630,000
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной приморской дере…
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Продается роскошная вилла, находящаяся в самом сердце элитного курорта в Северной Истрии. Ви…
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Регионы с недвижимостью на продажу
Ровинь
Ровинь
Gradska cetvrt Sesvete
Велика-Горица
Opcina Orebic
Opcina Postira
Шибеник
Opcina Selca
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Grad Crikvenica
Цриквеница
Опатия
Опатия
Grad Sveta Nedelja
Grad Makarska
Opcina Milna
Макарска
Grad Hvar
Opcina Bol
Opcina Primosten
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