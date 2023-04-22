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Виллы в Ровинь, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат 240 м²
€ 730,000
Расположение: тюк, центр городаСи: 10 км Полы: 3 Внутреннее пространство: 240м2 Спа…
Вилла 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
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