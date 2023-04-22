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Жильё с бассейном в Ровинь, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
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