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Дома с видом на море в Ровинь, Хорватия

2 объекта найдено
Особняк 5 спален в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,350,000
ROVINJ Историческая венецианская вилла в центре Ровиня с 1929 года Истрия - Хорватия В цен…
Дом 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Дом 2 спальни
Ровинь, Хорватия
2 ванных комнат
€ 349,000
BALE – ROVINJ Отдельный дом с большим садом и видом на море ISTRIA – ХОРВАТИЯ   В д…
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