Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Ровинь
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Ровинь, Хорватия

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 комнат в Вараждин, Хорватия
Дом 6 комнат
Вараждин, Хорватия
6 Количество комнат 191 м²
€ 154,600
I24718 Владимира Назора
Дом 4 комнаты в Opcina Jakovlje, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Jakovlje, Хорватия
4 Количество комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 245,000
I23954 Топличка улица
Квартира 3 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 3/5 Этаж
€ 177,191
I24265 Ulica Pavla Lončara
Вилла 3 спальни в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,242,994
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…
Дом 3 комнаты в Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Krapinske Toplice, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 123,553
I25255 Toplička ulica 16, Крапинске Топлице
Квартира 2 комнаты в Simuncevec, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Simuncevec, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 135,994
I22530 Kašinska cesta
Дом 4 спальни в Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Postira, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 812,727
Продается очень красивый дом в окружении зелени и с прекрасным видом на море. Дом расположен…
Дом 2 комнаты в Seget Donji, Хорватия
Дом 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 250,000
Сегет, Сегет Доњи, особняк с видом на море недалеко от пляжа. Площадь дома: ок. 110м2 Разм…
Квартира 4 комнаты в Задар, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 252,047
4-room apartment, elevator, storage room, modernly furnished, 85 m2, Višnjik, Zadar 4 bedroo…
Квартира 5 комнат в Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 188 м² 1/2 Этаж
€ 310,201
I23196
Квартира 5 комнат в Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 338 м² Количество этажей 4
€ 1,350,000
I23089
Дом 5 комнат в Savudrija, Хорватия
Дом 5 комнат
Savudrija, Хорватия
5 Количество комнат 257 м²
€ 1,599,325
Top resort u Istria opening 2023! Seaview luxury villa 4 bedrooms for sale (TYPE 3)- north e…
Realting.com
Перейти