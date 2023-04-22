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Ровинь
Квартиры
Квартиры в Ровинь, Хорватия
Квартира
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13 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 313,260
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment C, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 313,226
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment C, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
2/2 Этаж
€ 360,111
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B2, квартира D, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 406,100
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира B, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 377,361
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 387,780
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 398,613
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
Количество этажей 2
€ 369,322
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 386,331
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B1, квартира B, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 387,470
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
2/2 Этаж
€ 360,077
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment D, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 426,972
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
7 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
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