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Хорватия
Истрийская жупания
Ровинь
Жильё в Ровинь, Хорватия
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20 объектов найдено
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Коттедж
Ровинь, Хорватия
4 800 м²
€ 288,000
ROVINJ 2 небольших дома с 4800 м2 земли – 400 м до пляжа мечты ISTRIA – ХОРВАТИЯ …
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,350,000
ROVINJ Историческая венецианская вилла в центре Ровиня с 1929 года Истрия - Хорватия В цен…
Дом 2 спальни
Ровинь, Хорватия
2 ванных комнат
€ 349,000
BALE – ROVINJ Отдельный дом с большим садом и видом на море ISTRIA – ХОРВАТИЯ В д…
Коттедж 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат
€ 499,000
КАНФАНАР / РОВИНЬ Совершенно новый дом с бассейном и большим садом Истрия - Хорватия &nbs…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 313,260
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment C, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 313,226
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment C, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
2/2 Этаж
€ 360,111
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B2, квартира D, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 377,361
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 406,100
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира B, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 398,613
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 387,780
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 386,331
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B1, квартира B, Ровинь Проект Gripole - э…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
Количество этажей 2
€ 369,322
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 387,470
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
2/2 Этаж
€ 360,077
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment D, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 426,972
Modern new residential complex in Gripole, Building B2, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
7 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
Дом 11 комнат
Ровинь, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Ровинь Частный дом общей жилой площадью 600 м2 на участке 370 м2 1990 года постройки. и пол…
Вилла 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат
240 м²
€ 730,000
Расположение: тюк, центр городаСи: 10 км Полы: 3 Внутреннее пространство: 240м2 Спа…
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат
150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
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