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Жильё с видом на море в Риека, Хорватия

квартиры
41
дома
14
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
COSTABELLA, BIVIO, KANTRIDA - luxury penthouse with panoramic sea view We offer a penthous…
€934,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
RIJEKA, MARČELJEVA DRAGA - Newly adapted 2 bedroom + bathroom apartment for sale on the seco…
€365,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 24
RIJEKA, TURNIĆ - two residential units with a panoramic view of the sea For sale is an apa…
€264,000

Параметры недвижимости в Риека, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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