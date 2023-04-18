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Купить квартиру в Раб, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Барбат, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Барбат, Хорватия
4 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
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