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Купить недвижимость в Раб, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Раб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Раб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 220,000
Дом в старом городе Раб, 135,35 м2 Очаровательный традиционный дом, построенный около 1900 …
Домв Supetarska Draga, Хорватия
Дом
Supetarska Draga, Хорватия
931 м² Количество этажей 4
€ 380,000
Дом для реконструкции в 1-м ряду до моря, 931 м2 брутто, остров Раб, Supetarska Draga. Это и…
Дом 16 комнатв Kampor, Хорватия
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
16 Количество комнат 485 м² Количество этажей 3
€ 700,000
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
Квартира 4 комнатыв Барбат, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Барбат, Хорватия
4 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
Вилла 6 спаленв Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kampor, Хорватия
5 ванных комнат 200 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
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