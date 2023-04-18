Купить недвижимость в Раб, Хорватия

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Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Town of Rab
Раб
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5 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Раб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 220,000
Дом в старом городе Раб, 135,35 м2 Очаровательный традиционный дом, построенный около 1900 …
Дом
Supetarska Draga, Хорватия
931 м²
Количество этажей 4
€ 380,000
Дом для реконструкции в 1-м ряду до моря, 931 м2 брутто, остров Раб, Supetarska Draga. Это и…
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
16 Количество комнат
485 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
Квартира 4 комнаты
Барбат, Хорватия
4 Количество комнат
130 м²
2/2 Этаж
€ 350,000
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
Вилла 6 спален
Kampor, Хорватия
5 ванных комнат
200 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
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