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Жильё в Пунат, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море в Пунат, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море
Пунат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ISLAND OF KRK, PUNAT - Apartment with swimming pool in an attractive location. The apartme…
€580,000
Realting.com
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