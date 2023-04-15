Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Купить недвижимость с видом на горы в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
Grad Crikvenica
13
Цриквеница
13
Опатия
12
Опатия
12
Town of Rab
5
Раб
5
Krk
4
Риека
4
Opcina Viskovo
2
Grad Kastav
1
Grad Novi Vinodolski
1
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
1
Opcina Jelenje
1
Opcina Lokve
1
Opcina Ravna Gora
1
Кастав
1
Нови-Винодолски
1
община Мошченичка-Драга
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат
410 м²
€ 1,100,000
Расположение: Конавле, Дубровник Аэропорт Дубровника: 13 км Дубровник Старый город: 35 км Гр…
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
11/15 Этаж
€ 129,396
I23208 Hrvatskih Iseljenika
Дом 3 комнаты
Lasinja, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
I22099
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
5 ванных комнат
390 м²
€ 1,244,196
Вилла Aria, шедевр современной архитектуры, оборудована для прекрасного отдыха в одном из са…
Квартира 3 комнаты
Пореч, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/1 Этаж
€ 193,649
Трехкомнатная квартира, центр Порека, 77,46 м2 Квартира расположена на 1 этаже здания, распо…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 1
€ 390,000
I22569 Доминика Мандича
Дом 3 комнаты
Jagodno, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 74,000
I23849 Ribnička
Квартира 3 комнаты
Sop, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
5 Этаж
€ 173,192
I19819 I. Poljanice
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
143 м²
€ 1,141,611
Пруд (S10) Шикарная пятикомнатная квартира площадью 142,88 м2 на 3 этаже нового дома. В зд…
Дом 10 комнат
Макарска, Хорватия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
449 м²
Цена по запросу
Макарска, Продается многоквартирный дом, второй ряд от моря (50 метров) с 10 квартирами.Дом …
Дом 4 комнаты
Lukavec, Хорватия
4 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 160,000
I22322
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1/4 Этаж
€ 211,016
I25069 Horvaćanska cesta
Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты