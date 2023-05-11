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Виллы в Пореч, Хорватия

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18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Вилла 7 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
€ 1,100,000
Вилла 4 спальни в Varvari, Хорватия
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 870,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 620,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
€ 530,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
€ 740,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
€ 780,000
Вилла 5 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
€ 675,000
Вилла 5 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 31
Площадь 400 м²
€ 920,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 240 м²
€ 721,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 620,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 635,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
€ 515,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 470,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 520,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
€ 595,000
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